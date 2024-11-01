В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

Общество сетевой торговли предложило запретить отзывы с изображениями детей Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось в Роскомнадзор с просьбой запретить отзывы с фотографиями детей в интернет-магазинах, текстом обращения организация поделилась с «Лентой.
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