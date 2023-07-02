Военное обозрение

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Израиль принял решение о закупке третьей эскадрильи истребителей F-35I Adir

Израиль принял решение о закупке третьей эскадрильи истребителей F-35I Adir

Израиль закупит третью эскадрилью американских истребителей пятого поколения F-35 в модификации F-35I Adir, соответствующее решение уже принято.

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