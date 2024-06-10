Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Модест

В Сухуми раньше был обезьяний питомник. Надо такой же у нас создать и за деньги показывать обезьянок за решёткой, продавать посетителям бананы и орешки для кормления зверьков. Хороший бизнес, может кто из богатеньких заинтересуется. Тем более, что зверьков много.