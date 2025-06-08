У пана атамана нет золотого запаса. Классика.

Невоенный анализ-84. Праздничный. 6 июня 2025 Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды
- Как украинская «Паутина» оплела Россию. Дроны для атаки на самолеты готовили в Челябинске? Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС РФ
- Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства
Свежие комментарии