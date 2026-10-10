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Царьград

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Прокуратура взыщет компенсацию с москвича за травмы пенсионерки в ДТП

Прокуратура взыщет компенсацию с москвича за травмы пенсионерки в ДТП

Прокуратура Юрьев-Польского района потребовала через суд взыскать с московского водителя компенсацию морального вреда за травмы, полученные пожилой пассажиркой в результате опрокидывания автомобиля при ДТП в сентябре 2025 года.

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