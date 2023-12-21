В ходе исследования во Франции сравнивали здоровье тех, кто ужинает до 20:00 и после 21:00.На основании результатов исследования во Франции, в ходе которого сравнивали здоровье тех, кто ужинает до 20:00 и после 21:00, выяснили, что ужин после 21:00 увеличивает риск инсульта на 28%.
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