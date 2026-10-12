Туск: Сокращение помощи Украине – лучший подарок для Путина Дональд Туск выступил против сокращения помощи Украине и попыток возложить на Киев часть ответственности за конфликт.
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