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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Джейсон Шрейер: переход Sony к играм-сервисам не особо понравился некоторым ст...

Джейсон Шрейер: переход Sony к играм-сервисам не особо понравился некоторым ст...

Джейсон Шрейер: переход Sony к играм-сервисам не особо понравился некоторым студиямЖурналист из Bloomberg, Джейсон Шрейер, опубликовал обзорный материал, посвященный уходу руководителя игрового подразделения Sony, Джима Райана, который намечен на 2024 год.

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