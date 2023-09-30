Джейсон Шрейер: переход Sony к играм-сервисам не особо понравился некоторым ст...

Джейсон Шрейер: переход Sony к играм-сервисам не особо понравился некоторым студиямЖурналист из Bloomberg, Джейсон Шрейер, опубликовал обзорный материал, посвященный уходу руководителя игрового подразделения Sony, Джима Райана, который намечен на 2024 год.