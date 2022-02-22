Клоун и «грязная бомба»: Зеленский перешел в отношениях с Западом к шантажу

Владимир Зеленский объявил о созыве переговоров стран-участниц Будапештского меморандума. И пригрозил, что если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус Как нужно относиться к этой угрозе? Действительно ли у Украины есть ресурсы для воссоздания ядерного оружия? На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины заявил, что поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума (Украины, России, США, Франции и Британии).