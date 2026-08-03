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FiNE NEWS

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В Великобритании водитель с плохим зрением проехал 250 км без прав, ориентируясь по огням грузовика

В Великобритании полиция остановила мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав проехал около 250 километров по ночной трассе, ориентируясь по задним фонарям грузовика, движущегося впереди.

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