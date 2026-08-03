В Великобритании водитель с плохим зрением проехал 250 км без прав, ориентируясь по огням грузовика

В Великобритании полиция остановила мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав проехал около 250 километров по ночной трассе, ориентируясь по задним фонарям грузовика, движущегося впереди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии