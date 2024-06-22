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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Орлов: «Хотелось бы, чтобы Россия уже вернулась на ЧМ, Олимпиаду. Тяжело, что международных соревнований нет»

– Если бы российские хоккеисты сейчас выступали на международных соревнованиях, каких результатов могли бы добиться? – Тяжело сказать.

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