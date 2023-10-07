FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 726 подписчиков

Skoda показала Kodiaq второго поколения с гибридным мотором и адаптивной подвеской

Skoda показала Kodiaq второго поколения с гибридным мотором и адаптивной подвеской

Хотя новый Skoda Kodiaq остался на старой платформе MQB, но визуально изменился — габариты теперь составляют 4758х1864х1657 мм, что на 61 мм длиннее, но на 18 мм меньше в ширину и на 17 мм ниже предшественника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх