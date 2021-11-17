В Тюменской области стартовала региональная профилактическая кампания #НетМошенникам

В Тюменской области стартовала региональная кампания #НетМошенникам, в ходе которой представители общественных советов при территориальных подразделениях полиции и полицейские проведут различные профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой и финансовой грамотности жителей региона.
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