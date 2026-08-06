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Мать найденного в тайге лётчика Зыкова: они мёрзли в футболках, не спали вообще

Мать найденного в тайге лётчика Зыкова: они мёрзли в футболках, не спали вообще

Мать лётчика-наблюдателя Филиппа Зыкова Инна Анатольевна рассказала RT, что её сына и Александра Назарова — пилотов самолёта Cessna 182, пропавшего во время авиапатрулирования в Иркутской области, — уже эвакуировали и доставили в город Бодайбо.

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