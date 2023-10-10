"Крик любви" прозвучит на сцене ДОРА в Уссурийске

15 декабря на сцене ДОРА состоится показ музыкальной комедии "Крик любви" (6+). Закрученный сюжет, курьезные ситуации и плеяда звездных артистов российской сцены не оставят равнодушными даже самого притязательного зрителя, сообщили ИА UssurMedia организаторы.
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