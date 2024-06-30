СМИ: НАТО делится с Украиной данными с самолетов AWACS

Некоторые государства «сливают» данные Киеву Украинское правительство получает информацию, собранную «натовскими» разведывательными самолетами с системой AWACS, сообщает РИАМО, ссылаясь на информационное агентство ТАСС.
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