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Петербургский дневник

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СМИ: НАТО делится с Украиной данными с самолетов AWACS

СМИ: НАТО делится с Украиной данными с самолетов AWACS

Некоторые государства «сливают» данные Киеву Украинское правительство получает информацию, собранную «натовскими» разведывательными самолетами с системой AWACS, сообщает РИАМО, ссылаясь на информационное агентство ТАСС.

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