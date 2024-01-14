Министр обороны Болгарии в своем выступлении на заседании "Атлантического совета" заявил, что необходимо очистить болгарские учебники истории от фактов, которые признают положительную роль России в болгарском прошлом.
Необходимо избавиться от позитивной роли России в болгарской истории
Комментарии
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СО
Сергей О
Вернуть их туркам к херам
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17 час.
ВераВерная
Болгары тоже тявкнуть решили, чтоб из общей стаи не выбиваться, да только не по вашим учебникам правда вырисовывается...Переписывайте вы что хотите, и как хотите, историю ластиком не стереть, как ни старайтесь.
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17 час.
вага карлито
Да прекращайте! С ними так нельзя! Они же не видели ( кто ныне живет и правит) не турок с их кнутами не фашистов с их газовыми камерами!)) Они же не сидели трясясь от страха в ожидании когда русские придут и им дадут надежду на жизнь!)) Им памятники не нужны совсем они не хотят быть никому обязанными!)) Конечно среди них есть люди честные и знают о чем речь но их почему то всегда меньше и выбирают они себе всегда тех кто ничего помнить о прошлом не хочет! Так что это хороший урок на будущее! Нам!))
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13 час.
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