Необходимо избавиться от позитивной роли России в болгарской истории

вага карлито

Да прекращайте! С ними так нельзя! Они же не видели ( кто ныне живет и правит) не турок с их кнутами не фашистов с их газовыми камерами!)) Они же не сидели трясясь от страха в ожидании когда русские придут и им дадут надежду на жизнь!)) Им памятники не нужны совсем они не хотят быть никому обязанными!)) Конечно среди них есть люди честные и знают о чем речь но их почему то всегда меньше и выбирают они себе всегда тех кто ничего помнить о прошлом не хочет! Так что это хороший урок на будущее! Нам!))