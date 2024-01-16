Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел семьи

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку пулеметчика "Азова"* Сергея Михайленко за расстрел машины с детьми в Мариуполе – боевик открыл огонь по автомобилю с мирными жителями на Университетской улице 19 марта 2022 года.
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