Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел семьи

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку пулеметчика "Азова"* Сергея Михайленко за расстрел машины с детьми в Мариуполе – боевик открыл огонь по автомобилю с мирными жителями на Университетской улице 19 марта 2022 года.