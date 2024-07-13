Кабмин предложил ужесточить наказание для организаторов вооруженного мятежа

Правительство России внесло в Государственную думу проект поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ, которые дифференцируют наказание за участие в вооруженном мятеже в зависимости от степени вовлеченности в него и тяжести последствий.
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