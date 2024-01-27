RS: Украина идет к переломному моменту из-за иссякающей помощи Запада

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Украина в конечном итоге пройдет точку невозврата из-за истощающихся запасов оружия и финансовой помощи из стран Запада, считает колумнист американского издания Responsible Statecraft Коннор Эколс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии