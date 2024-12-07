Мэрия Москвы утвердила повышение стоимости проезда в пассажирском транспорте

В Москве со 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, стоимость по карте «Тройка» в наземном городском транспорте, метро и МЦД в центральной зоне в Москве повысится с 57 рублей до 63.