В Северной Македонии проходят президентские выборы

Президентские выборы проходят в среду в Северной Македонии. Второй тур голосования почти наверняка состоится 8 мая – одновременно с парламентскими выборами – поскольку ожидается, что ни один кандидат не преодолеет 50-процентный порог, необходимый для полной победы.