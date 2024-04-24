В Северной Македонии проходят президентские выборы

Президентские выборы проходят в среду в Северной Македонии. Второй тур голосования почти наверняка состоится 8 мая – одновременно с парламентскими выборами – поскольку ожидается, что ни один кандидат не преодолеет 50-процентный порог, необходимый для полной победы.
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