Актер Кирилл Емельянов оскорбил пассажирку в самолете

Актер Кирилл Емельянов публично оскорбил полную пассажирку в самолете, назвав ее субстанцией. Позднее он попытался извиниться в программе «Пусть говорят», но указал на дискомфорт от полета рядом с такими людьми.
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