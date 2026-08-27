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Царьград

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Актер Кирилл Емельянов оскорбил пассажирку в самолете

Актер Кирилл Емельянов оскорбил пассажирку в самолете

Актер Кирилл Емельянов публично оскорбил полную пассажирку в самолете, назвав ее субстанцией. Позднее он попытался извиниться в программе «Пусть говорят», но указал на дискомфорт от полета рядом с такими людьми.

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