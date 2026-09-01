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Нижегородская правда

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Около 16 тысяч педагогов работают в нижегородских образовательных учреждениях

Около 16 тысяч педагогов работают в нижегородских образовательных учреждениях

В системе образования Нижнего Новгорода работают около 16 тысяч педагогов. При этом большинство из них — опытные специалисты.

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