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Захарова: обращение Путина к Сигалу на ВЭФ показало широту души президента

Захарова: обращение Путина к Сигалу на ВЭФ показало широту души президента

Александр Мелехов/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 сентября назвала неожиданным обращение президента России Владимира Путина к американскому актеру и режиссеру Стивену Сигалу во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

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