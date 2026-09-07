Виктор Пономарев задекларировал почти 49 млн рублей дохода в 2025

Заместитель гендиректора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор Пономарев, задекларировавший почти 49 миллионов рублей дохода за 2025 год, стал самым состоятельным кандидатом на выборах в думу Сургута, выдвигаясь от «Единой России».