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Царьград

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Виктор Пономарев задекларировал почти 49 млн рублей дохода в 2025

Виктор Пономарев задекларировал почти 49 млн рублей дохода в 2025

Заместитель гендиректора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор Пономарев, задекларировавший почти 49 миллионов рублей дохода за 2025 год, стал самым состоятельным кандидатом на выборах в думу Сургута, выдвигаясь от «Единой России».

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