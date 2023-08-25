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Шарапова приехала на US Open

Шарапова приехала на US Open

В инстаграме она ответила на вопросы болельщиков. Один из них спросил, скучает ли она по соревнованиям, и Шарапова ответила, что нет.

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