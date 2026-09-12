Why More Homes Are Switching From Gas to Heat Pumps

Heat pumps are becoming an increasingly popular alternative to gas-powered central heating systems and are increasingly being used in new construction, often driven by government incentives.
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