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Why More Homes Are Switching From Gas to Heat Pumps

Heat pumps are becoming an increasingly popular alternative to gas-powered central heating systems and are increasingly being used in new construction, often driven by government incentives.

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