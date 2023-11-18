Запад ведет с россиянами необъявленную войну — Фадеев

Запад не считает нужным соблюдать права человека по отношению к российским гражданам, россияне должны это осознать, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
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