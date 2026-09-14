Живая Кубань
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Живая Кубань

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Медведь порвал на куски свинью на ферме. Смелый хозяин вступил в схватку с хищником и отбил оставшихся животных

Медведь порвал на куски свинью на ферме. Смелый хозяин вступил в схватку с хищником и отбил оставшихся животных

Медведь порвал на куски свинью на ферме. Смелый хозяин вступил в схватку с хищником и отбил оставшихся животныхВ Иркутской области хищник напал на частное подворье.

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