11 преимуществ черного чая, о которых не догадываются даже гурманы

Черный чай. Большинство любит начинать свой день с чашечки чая. Что касается того, какой чай выбрать (травяной, зеленый или черный), каждый решает для себя сам, да и к рекомендациям врачей стоит прислушаться.
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