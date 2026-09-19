Сирия усиливает контроль за военным присутствием России на своей территории

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шайбани посетил международный аэропорт Латакии, на части инфраструктуры которого располагается российская авиабаза «Хмеймим», и встретился с представителями России для обсуждения выполнения меморандума о присутствии РФ на сирийской земле.