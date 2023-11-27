Инвесторы FTX подали судебные иски на MLB, Формулу-1 и Мерседес за продвижение биржи

У инвесторов FTX, подающих в суд на знаменитых промоутеров криптовалютной биржи за то, что они якобы способствовали мошенничеству на сумму 11 миллиардов долларов, появились новые цели, в том числе Высшая бейсбольная лига, гонки Формулы-1 и гоночная команда Mercedes-Benz Group AG.