Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности

В следственный изолятор попали уже несколько высокопоставленных военных чиновников Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что командующего 20-й армией ВС России Сухраба Ахмедова сняли с должности.
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