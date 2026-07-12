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Новую выделенную полосу открыли на дублере Рублевского шоссе

Новую выделенную полосу открыли на дублере Рублевского шоссе

Фото: mos.ru/dt На дублере Рублевского шоссе открыли новую выделенную полосу длиной 400 метров. По ней будут курсировать девять маршрутов наземного транспорта, а интенсивность движения составит более 28 автобусов и электробусов в час.

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