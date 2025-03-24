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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квалификация ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию, Польша обыграла Мальту, Финляндия упустила победу над Литвой

Сборная Англии разгромила Латвию (3:0), Польша дома обыграла Мальту (2:0). Квалификация ЧМ-2026 Европа 2-й тур Литва – Финляндия 2:2 (1:2, 1:0) Дата проведения 24 марта, 20:00, «стадион Дарюса и Гиренаса» превью матча онлайн статистика коэффициенты Голы: 0:1 – 3 Кайринен, 0:2 – 17, пенальти Похьянпало, 1:2 – 39 Кучис, 2:2 – 69 Гинейтис.

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