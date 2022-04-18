Сотрудники ГУПЭ МВД России совместно с коллегами из Томской области пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции

Сотрудники ГУПЭ МВД России совместно с коллегами из Томской области пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции

«Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с коллегами из Томской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх