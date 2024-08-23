На Сахалине откроется первый дальневосточный филиал Театрального института имени Щуки

В ближайшее время на территории Сахалина откроется первый дальневосточный филиал одного из ведущих театральных вузов страны - Московского государственного академического художественного института имени А.
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