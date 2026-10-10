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Несекретные материалы

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Удар по СПГ-танкеру NV SUNSHINE: Иран расширяет и ужесточает блокаду Ормуза

Удар по СПГ-танкеру NV SUNSHINE: Иран расширяет и ужесточает блокаду Ормуза

Иран продолжает наносить удары по торговым судам, перевозящим СПГ, нефть и нефтепродукты через Ормузский пролив, вызывая рост цен на планете.

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