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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский проиграл 3-й матч подряд – 19 сэйвов из 21 против «Оттавы»

Сергей Бобровский проиграл 3-й матч подряд. Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в игре с «Оттавой» (0:3) – третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 58-й минуте.

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