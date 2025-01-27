Он фактически руководил страной при Джо Байдене Бывший глава американского государственного департамента Энтони Блинкен в последние месяцы работы делал все возможное, чтобы ускорить начало войны между Соединенными Штатами и Россией.
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