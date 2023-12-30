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Вот и до Пескова дело дошло. Над пресс-секретарем несущим пургу сгущаются тучи. Общение с Киркоровым даром не прошло

Вот и до Пескова дело дошло. Над пресс-секретарем несущим пургу сгущаются тучи. Общение с Киркоровым даром не прошло

Интересная жизнь с Vera Star Честно говоря, это давно должно было случиться. Когда ты находишься рядом с президентом, и занимаешь должность его пресс-секретаря, в обществе невольно создается впечатление, что всё что ты говоришь, ты говоришь не только от своего имени, но и от имени первого лица государства.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Я давно говорила - кто такой Песков? Видите ли, что о его маме ничего не известно, все известно, это евреи. Как-то не верится, что Путину все равно, кто возле него? Как-то историю с Собчак напоминает.такие же &quot;неприкосновенные&quot;, Ельцинская бригада, наднациональное правительство США.
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1 час.
Андрей Тихонов
Пора его усадить и хату ньюйоркскую отжать
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49 мин.

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