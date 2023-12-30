Вот и до Пескова дело дошло. Над пресс-секретарем несущим пургу сгущаются тучи. Общение с Киркоровым даром не прошло

Интересная жизнь с Vera Star Честно говоря, это давно должно было случиться. Когда ты находишься рядом с президентом, и занимаешь должность его пресс-секретаря, в обществе невольно создается впечатление, что всё что ты говоришь, ты говоришь не только от своего имени, но и от имени первого лица государства.
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