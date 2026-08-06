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Крымская газета

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Как жители Белогорского района справляются с временными трудностями

Как жители Белогорского района справляются с временными трудностями

В Белогорске продолжают устранять последствия временных перебоев с электроснабжением. Для жителей организован подвоз газовых баллонов и воды, а в администрации оказывают необходимую помощь и консультируют по всем вопросам, передаёт телеканал «Миллет».

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