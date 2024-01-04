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«Я видела некрологи», – Екатерина Андреева уже знает, что о ней скажут, когда она уйдет из жизни

«Я видела некрологи», – Екатерина Андреева уже знает, что о ней скажут, когда она уйдет из жизни

Екатерина Андреева, фото: muzhyazheny.ru 62-летняя Екатерина Андреева, известная ведущая программы “Время”, заявила, что она догадывается, какие слова прозвучат после ее смерти.

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Комментарии
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Зоя Копань
Зарабатывает в России а живёт за бугром..
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