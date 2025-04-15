WSJ: Трамп отказался верить в возможное предательство Путина

Советники американского президента Марк Рубио и Кит Келлог провели встречу с Дональдом Трампом, во время которой предупредили его о возможном предательстве со стороны Владимира Путина в отношении мирных договоренностей по Украине.
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