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WSJ: Трамп отказался верить в возможное предательство Путина

WSJ: Трамп отказался верить в возможное предательство Путина

Советники американского президента Марк Рубио и Кит Келлог провели встречу с Дональдом Трампом, во время которой предупредили его о возможном предательстве со стороны Владимира Путина в отношении мирных договоренностей по Украине.

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