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Группа «Тату» воссоединилась ранее концерта на стадионе Минска

Группа «Тату» воссоединилась ранее концерта на стадионе Минска

Это первое выступление группы за девять лет. Фото: из открытых источников Музыкальный дуэт «Тату» собрался вместе для концерта в рамках спортивно-музыкального фестиваля в Минске впервые за последние 9 лет, передаёт агентство «Sputnik Беларусь».

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