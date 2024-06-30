5 ключевых изменений с 1 июля 2024 года, которые затронут пенсии и пенсионеров Ирэн ОрлонскаяСамый жаркий июль за последние сто лет в Москве не только подарил горячую погоду, но и приносит нам важные изменения, затрагивающие наши кошельки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии