Эксперты рассказали о туристических направлениях весной

Самым популярным туристическим направлением на весну 2025 года у россиян стал Санкт-Петербург, согласно данным исследования сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и сервиса покупки авиа и ж/д билетов «Купибилет», с которым ознакомились «Известия» 7 февраля.