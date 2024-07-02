Клэй Томпсон станет игроком «Даллас Маверикс»

Клэй Томпсон покинет «Голден Стэйт Уорриорз». Атакующий защитник Клэй Томпсон принял решение покинуть «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Эдриан Войнаровски.
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