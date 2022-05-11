По запаху: где и как можно жарить шашлыки в Петрозаводске в 2022 году

Тем временем, в Петрозаводске и районах Карелии официально стартовал пожароопасный сезон, и, хотя особый противопожарный режим в регионе сегодня не введен, в регионе продолжает действовать ряд ограничений и запретов при использовании открытого огня.
Тем временем, в Петрозаводске и районах Карелии официально стартовал пожароопасный сезон, и, хотя особый противопожарный режим в регионе сегодня не введен, в регионе продолжает действовать ряд ограничений и запретов при использовании открытого огня.
Свежие комментарии